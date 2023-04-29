Тренують вести локальні бої й не тільки. В ЗМІ розповіли про навчання ЗСУ в Німеччині

В Німеччині наші воїни навчаються роботі з важкою технікою. Зокрема тренуються вести локальні бої та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BILD .

Як пише видання, в Німеччині сьогодні увагу приділяють підготовці українських спецпризначенців. Зокрема, солдатів тренуються вести локальні та міські бої, що особливо важливо буде під час майбутнього контрнаступу наших воїнів.

За словами одного з українських солдатів, найінтенсивніші міські бої зараз тривають у Бахмуті

"У нас була позиція у двоквартирному будинку, росіяни були в сусідній кімнаті, ми навіть могли їх чути", - згадує він.

Аби підвищити шанси на успішний контрнаступ, наших воїнів вчать атакувати ворога, який окопався. Як стверджують ЗМІ, росіяни останнім часом встигли зміцнити свої позиції, а також вирили довгі траншеї. Також важливою частиною тренувань є навчання виживання в тилу ворога.

"Точна кількість солдатів ЗСУ, які проходять підготовку на військових полігонах у Німеччині, не розголошується. Відомо лише, що щонайменше 100 екіпажів, які тренувалися на танках Leopard, мають до кінця року поповнити українську армію", - додає видання.