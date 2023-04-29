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Тренують вести локальні бої й не тільки. В ЗМІ розповіли про навчання ЗСУ в Німеччині

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Субота 29 квітня 2023 17:02
Тренують вести локальні бої й не тільки. В ЗМІ розповіли про навчання ЗСУ в Німеччині Фото: в ЗМІ розповіли про навчання ЗСУ в Німеччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Німеччині наші воїни навчаються роботі з важкою технікою. Зокрема тренуються вести локальні бої та інше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BILD.

Як пише видання, в Німеччині сьогодні увагу приділяють підготовці українських спецпризначенців. Зокрема, солдатів тренуються вести локальні та міські бої, що особливо важливо буде під час майбутнього контрнаступу наших воїнів.

За словами одного з українських солдатів, найінтенсивніші міські бої зараз тривають у Бахмуті

"У нас була позиція у двоквартирному будинку, росіяни були в сусідній кімнаті, ми навіть могли їх чути", - згадує він.

Аби підвищити шанси на успішний контрнаступ, наших воїнів вчать атакувати ворога, який окопався. Як стверджують ЗМІ, росіяни останнім часом встигли зміцнити свої позиції, а також вирили довгі траншеї. Також важливою частиною тренувань є навчання виживання в тилу ворога.

"Точна кількість солдатів ЗСУ, які проходять підготовку на військових полігонах у Німеччині, не розголошується. Відомо лише, що щонайменше 100 екіпажів, які тренувалися на танках Leopard, мають до кінця року поповнити українську армію", - додає видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна в глобальному сенсі готова до контрнаступу. Наразі очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, тим часом російські солдати вже змінили тактику і думають про оборону окупованих територій.

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