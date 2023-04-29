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Тренируют вести локальные бои и не только. В СМИ рассказали об учениях ВСУ в Германии

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Суббота 29 апреля 2023 17:02
Тренируют вести локальные бои и не только. В СМИ рассказали об учениях ВСУ в Германии Фото: в СМИ рассказали об учениях ВСУ в Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии наши воины учатся работе с тяжелой техникой. В частности, тренируются вести локальные бои и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Как пишет издание, в Германии сегодня внимание уделяют подготовке украинских спецназовцев. В частности, солдат тренируются вести локальные и городские бои, что особенно важно будет во время будущего контрнаступления наших воинов.

По словам одного из украинских солдат, самые интенсивные городские бои сейчас идут в Бахмуте

"У нас была позиция в двухквартирном доме, россияне были в соседней комнате, мы даже могли их слышать", - вспоминает он.

Чтобы повысить шансы на успешное контрнаступление, наших воинов учат атаковать врага, который окопался. Как утверждают СМИ, россияне в последнее время успели укрепить свои позиции, а также вырыли длинные траншеи. Также важной частью тренировок является обучение выживанию в тылу врага.

"Точное количество солдат ВСУ, которые проходят подготовку на военных полигонах в Германии, не разглашается. Известно лишь, что не менее 100 экипажей, которые тренировались на танках Leopard, должны до конца года пополнить украинскую армию", - добавляет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, Украина в глобальном смысле готова к контрнаступлению. Ожидаются необходимые погодные условия и решения командования.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, между тем российские солдаты уже сменили тактику и думают об обороне оккупированных территорий.

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