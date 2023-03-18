UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Тренувальний табір" не згортають. В Білорусі очікують перекидання нових груп росіян

Фото: в Білорусі очікують перекидання нових груп росіян для навчань (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія не збирається згортати "тренувальний табір" на одному з полігонів в Білорусі. Оскільки після перекидання вже навчених військових, РФ підтягне на білоруську територію нові групи мобілізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зокрема, йдеться про полігон "Обуз-Леснівський", де було проведено ротацію та виведення частини російського контингенту з Білорусі.

"Варто зазначити, що попри зменшення кількості російських військових на полігоні, імовірно, порожні намети для проживання особового складу поки не були демонтовані. Це означає, що ЗС РФ не збираються згортати свій "тренувальний табір" на полігоні, і варто очікувати перекидання в РБ нових груп військових для навчання", - стверджують спостерігачі.

Нагадаємо, що російське командування в черговий раз продовжило термін навчань в Білорусі і цього разу до 27 березня.

Додамо, нещодавно Росія відправила у Білорусь нові підрозділи своїх військ, а також ешелони з технікою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВійська РФ