Росія ще на тиждень подовжила спільні навчання з Білоруссю

Російське командування в черговий раз продовжило термін навчань в Білорусі. Цього разу до 27 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як вияснила моніторингова група, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 18-19 березня стануть вихідними для деяких полігонів. однак там, де сконцентровані ЗС РФ, полігони продовжать працювати без перерви.

Зокрема:

"Осиповичський";

"Доманово";

"Лепельський";

"Обуз-Ліснівський".

Фото: навчання РФ в Білорусі продовжено (t.me/Hajun_BY)

На інших білоруських полігонах продовження навчань на цей час виглядає так: починаючи з 13 березня:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 25.03;

Полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 24.03;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 25.03;

Полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 26.03;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 24.03;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 27.03;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 26.03;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 26.03.

Загальна кількість продовжень склала 47 тижнів.