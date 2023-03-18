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"Тренировочный лагерь" не сворачивают. В Беларуси ожидают переброску новых групп россиян

Фото: в Беларуси ожидают переброску новых групп россиян для учений (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия не собирается сворачивать "тренировочный лагерь" на одном из полигонов в Беларуси. Поскольку после переброски уже обученных военных, РФ подтянет на белорусскую территорию новые группы мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

В частности, речь идет о полигоне "Обуз-Лесневский", где была проведена ротация и вывод части российского контингента из Беларуси.

"Стоит отметить, что несмотря на уменьшение количества российских военных на полигоне, вероятно, пустые палатки для проживания личного состава пока не были демонтированы. Это значит, что ВС РФ не собираются сворачивать свой "тренировочный лагерь" на полигоне, и следует ожидать переброски в РБ новых групп военных для учений", - утверждают наблюдатели.

Напомним, что российское командование в очередной раз продлило срок учений в Беларуси и в этот раз до 27 марта.

Добавим, что недавно Россия отправила в Беларусь новые подразделения своих войск, а также эшелоны с техникой.

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