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Тренировка военной авиации в Беларуси сместилось к границам с Украиной

Фото: Тренировка военной авиации в Беларуси сместилось к границам с Украиной (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Тренировочная зона военной авиации в Беларуси с начала этой недели сместилась значительно ближе к границам с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларуски Гаюн".

По информации мониторинговой группы, в начале этой недели истребители из Лиды и Барановичей, а также вертолеты из Мачулищ начали тренироваться над 230-м общевойсковым полигоном.

"Однако на это время похоже, что их тренировочная зона сместилась значительно ближе к границе с Украиной", - добавили в итоге.

Напомним, что авиация РФ с неба Беларуси выпустила по Украине не менее пяти ракет.

Также Беларусь продолжила военные учения у границы с Украиной как минимум на неделю.

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