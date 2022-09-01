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Тренування військової авіації в Білорусі змістилося до кордонів з Україною

Фото: Тренування військової авіації у Білорусі змістилося до кордонів з Україною (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Тренувальна зона військової авіації в Білорусі від початку цього тижня змістилася значно ближче до кордонів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, на початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном.

"Проте на цей час схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною", - додали у підсумку.

Нагадаємо, що авіація РФ з неба Білорусі випустила по Україні не менше п'яти ракет.

Також Білорусь продовжила військові навчання біля кордону з Україною як мінімум на тиждень.

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