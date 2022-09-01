Тренування військової авіації в Білорусі змістилося до кордонів з Україною

Тренувальна зона військової авіації в Білорусі від початку цього тижня змістилася значно ближче до кордонів з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, на початку цього тижня винищувачі з Ліди та Барановичів, а також гелікоптери з Мачулищ почали тренуватися над 230-м загальновійськовим полігоном.

"Проте на цей час схоже, що їхня тренувальна зона змістилася значно ближче до кордону з Україною", - додали у підсумку.