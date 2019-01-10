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Тренер сборной Украины по боксу покинул пост после 14 лет работы

Новости » Спорт    10.01.2019 - 13:25
Тренер сборной Украины по боксу покинул пост после 14 лет работы
Фото: Дмитрий Сосновский (fbu.org.ua)

Самый успешный украинский наставник написал заявление по собственному желанию

Главный тренер сборной Украины по боксу среди мужчин Дмитрий Сосновский прекратил сотрудничество с национальной командой. Об этом сообщает iSport.ua.

Украинский специалист написал заявление об уходе по собственному желанию по просьбе президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса.

Дмитрий Сосновский возглавлял сборную Украины на протяжении 14 лет. На это время припал период выступления "золотой команды" во главе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Под его руководством сборная дважды становилась лучшей в Европе, раз - лучшей в мире, а на трех Олимпийских играх выиграла 7 медалей.

Впервые в истории украинского бокса Международной ассоциацией любительского бокса (AIBA) Дмитрий Сосновский был признан лучшим тренером 2011 года в мире.

Имя нового главного тренера станет известно в ближайшее время. 

Напомним, за два с лишним года работы главного тренера Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу дебютировали 20 игроков.

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