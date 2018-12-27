Фото: Руслан Ротань (facebook.com/fcolympicdonetsk)

На этом посту он сменил Александра Головко

Бывший игрок национальной команды Украины Руслан Ротань назначен главным тренером молодежной сборной Украины (U-21). Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета федерации по предложению Комитета национальных сборных команд. На этом посту 37-летний специалист сменил Александра Головко, который был уволен после непопадания команды на молодежный Евро-2019.

"Возглавить молодежную сборную Украины - большая честь для меня, - сказал новый руководитель команды Руслан Ротань. - В моей игровой карьере сборная всегда была особой командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие и в качестве тренера и не подвести никого - особенно наших болельщиков".

Напомним, после завершения карьеры игрока Ротань работал помощником наставника Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".