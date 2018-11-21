В сборной Украины при Шевченко дебютировали 20 игроков

Фото: тренировка игроков сборной Украины (facebook.com/UaNationalFootball)

Больше всего новичков из "Динамо"

За два с лишним года работы главного тренера Андрея Шевченко в сборной Украины дебютировали 20 футболистов. Об этом информирует zbirna.com.

Последними двумя новичками "сине-желтых" стали Виталий Миколенко и Марьян Швед в товарищеском матче с Турцией.

Список всех дебютантов выглядит так: Соболь, Шахов, Цыганков, Беседин, Матвиенко, Шепелев, Марлос, Буяльский, Коломоец, Андриевский, Шабанов, Мякушко, Лунин, Бурда, Шапаренко, Яремчук, Пластун, Боярчук, Миколенко, Швед.

Семь игроков на момент дебюта представляли киевское "Динамо", три - луганскую "Зарю" и львовские "Карпаты", двое - бельгийский "Гент", а по одному - из донецких "Шахтера" и "Олимпика", полтавской "Ворсклы", "Мариуполя" и греческого ПАОКа.

Напомним, в товарищеском матче против сборной Турции тренерский штаб сборной Украины выставил самый молодой состав за все матчи, когда "сине-желтыми" руководит Андрей Шевченко. Средний возраст команды - 23,3 года.