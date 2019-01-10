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Тренер збірної України з боксу залишив посаду після 14 років роботи

Новини » Спорт    10.01.2019 - 13:25
Тренер збірної України з боксу залишив посаду після 14 років роботи
Фото: Дмитро Сосновський (fbu.org.ua)

Найуспішніший український наставник написав заяву за власним бажанням

Головний тренер збірної України з боксу серед чоловіків Дмитро Сосновський припинив співпрацю з національною командою. Про це повідомляє iSport.ua.

Український фахівець написав заяву про звільнення за власним бажанням на прохання президента Федерації боксу України Володимира Продивуса.

Дмитро Сосновський очолював збірну України протягом 14 років. На цей час припав період виступу "золотої команди" на чолі з Василем Ломаченком, Олександром Усиком і Олександром Гвоздиком. Під його керівництвом збірна двічі ставала кращою в Європі, раз - найкращою в світі, а на трьох Олімпійських іграх виграла 7 медалей.

Вперше в історії українського боксу Міжнародною асоціацією аматорського боксу (AIBA) Дмитро Сосновський був визнаний кращим тренером 2011 року в світі.

Ім'я нового головного тренера стане відомо найближчим часом.

Нагадаємо, за два з гаком роки роботи головного тренера Андрія Шевченка в збірній України з футболу дебютували 20 гравців.

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