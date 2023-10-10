Тренер-іноземець за любов до Путіна поплатився роботою в Естонії

Сербський фахівець Владімір Йовановіч, який працював із футзальним "Віймсі", став безробітним через привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу .

Естонський гранд попрощався з балканцем із сентиментами до лідера держави-агресора. Керівництво "Віймсі" фактично миттєво відреагувало на вітання серба.

"За згодою сторін від сьогодні завершився контракт із нашим тренером Владіміром Йовановічем. Невдовзі повідомимо, хто обійме посаду головного тренера в команді. Владі, дякуємо за проведений із нами час", – ідеться в заяві клубу.

7 жовтня Йовановіч вирішив привітати Путіна з днем народження. Він зробив спеціальний вітальний допис у соцмережах. "Живи довго, тезко. Серби та росіяни брати навіки", – заявив тренер.

Вчинок Йовановіча та рішення звільнити його з посади прокоментував керівник "Віймсі" Андрій Головін. Він переконаний, що в час війни РФ проти України клуб не може дозволити таку поведінку головного тренера команди. Сам серб спробував виправдатися, що не думав про політичне підґрунтя допису.