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Тренер-иностранец за любовь к Путину поплатился работой в Эстонии

Виймси, Вторник 10 октября 2023 11:36
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Тренер-иностранец за любовь к Путину поплатился работой в Эстонии Фото: Владимир Йованович потерял работу из-за поддержки президента РФ (facebook.com/viimsifutsal)
Автор: Антон Федорцив

Сербский специалист Владимир Йованович, трудившийся во главе футзального "Виймси", стал безработным из-за поздравления президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

Эстонский гранд попрощался с балканцем с сантиментами лидеру государства-агрессора. Руководство "Виймси" фактически мгновенно отреагировало на поздравление серба.

"По соглашению сторон закончен контракт с сегодняшнего дня с нашим тренером Владимиром Йовановичем. В ближайшее время сообщим кто займёт пост главного тренера в команде. Влади, спасибо за время проведенное с нами", – говорится в заявлении клуба.

7 октября Йованович решил поздравить Путина с днем рождения. Он сделал специальное поздравительное сообщение в соцсетях. "Живи долго, тезка. Сербы и россияне братья навеки", – заявил тренер.

Поступок Йовановича и решение освободить его от должности прокомментировал руководитель "Виймси" Андрей Головин. Он убежден, что во время войны РФ против Украины клуб не может позволить такое поведение главного тренера команды. Сам серб попытался оправдаться, что не думал о политической подоплеке поста.

К слову, ранее футзальная сборная Украины сокрушила Сербию в отборе к ЧМ-2024.

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