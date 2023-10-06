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Україна виграла ключовий матч відбору на ЧС з футзалу, розгромивши Сербію

П'ятниця 06 жовтня 2023 21:30
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Україна виграла ключовий матч відбору на ЧС з футзалу, розгромивши Сербію Фото: Україна виграла ключовий матч відбору на ЧС з футзалу, розгромивши Сербію (facebook.com/UKRAINEFUTSAL)
Автор: Іван Носальський

Збірна України змогла розгромно перемогти збірну Сербії у рамках відбору на Чемпіонат світу з футзалу.

Більш детально про матч - у звіті РБК-Україна.

Чемпіонат світу з футзалу, елітний раунд кваліфікації, група B

Сербія - Україна - 1:6

Українські спортсмени змогли відкрити рахунок у матчі вже на першій хвилині, забив Назар Швед.

Ближче до середини першого тайму наша збірна зробила рахунок розгромним. Точно реалізували свої гольові можливості Данило Абакшин, Євген Жук та Швед, який оформив дубль. Таким чином, вже в першій половині гри рахунок став 4:0.

До кінця тайму серби змогли забити лише один гол, відзначився Крістіян Васич.

У другому таймі ситуація у грі не змінилася - українські спортсмени так само домінували. На 25-й хвилині м'яч у сітці воріт опинився після удару Ігоря Корсуна, а ще за кілька хвилин Абакшин оформив дубль.

Наша збірна спромоглася оформити 2 перемоги в елітному раунді відбору на Чемпіонат світу, зігравши три матчі. Наразі українці посідають друге місце у групі B. Їх випереджають лише поляки.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, луганська "Зоря" змогла перемогти ісландський "Брейдаблік" у груповому етапі Ліги конференцій.

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