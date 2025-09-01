Тренер "Бенфіки" про Судакова: "Це гравець надзвичайної якості", який посилить команду

Головний тренер про підписання українця

"Він - чудовий актив. Він гравець величезної якості, який, як він знову ж таки сказав учора, дозволить нам продовжувати будувати цю команду, в якій, незалежно від системи, у нас є рішення для гри відповідно до стратегії та суперника, завдяки різним позиціям, на яких він грає", - зазначив наставник "орлів".

Ця заява підкреслює універсальність українського хавбека, адже його здатність ефективно діяти на різних позиціях у центрі поля - від атакуючого півзахисника до "вісімки" - дає тренеру більше тактичних можливостей.

Коментарі Судакова

Сам Георгій вже встиг поділитися своїми першими враженнями від переходу, і встиг окреслив свої амбіційні цілі в новому клубі.

"Понад усе хочу виграти все з цим клубом і вважаю, що можу досягти цього з цією неймовірною командою. Хочу виграти чемпіонат, Кубок Португалії та пройти далі у Лізі чемпіонів, кваліфікуватися до наступного етапу", - зазначив гравець

Окрім того, він підтвердив, що готовий грати на будь-якій позиції, де його бачить тренер.

"Можу грати на будь-яких позиціях атаки, також у півзахисті, на своїй позиції як номер 10, але також можу грати як "шістка" або "вісімка". У "Шахтарі" я грав лівим і правим вінгером. Для мене не дуже важливо, де можу грати, я хочу показати себе на полі", - додав Георгій.

Геогрій Судаков на тренуванні "Бенфіки" (фото: facebook.com/SLBenfica)

Деталі угоди

Перехід Судакова в "Бенфіку" оформлено як орендна угода, розрахована до кінця сезону 2025/26. Однак, це не просто тимчасове посилення, а стратегічний крок, оскільки договір передбачає обов'язковий опціон викупу.

За оренду українського півзахисника "Бенфіка" заплатила 6,75 мільйона євро. Крім того, символічним є вибір ігрового номера: Судаков виступатиме під номером 10, який у футболі зазвичай належить лідерам команди, напевно, це теж підкреслює великі очікування від нього з боку керівництва та тренерського штабу.