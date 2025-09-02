У трендовому відтінку 2025: стильний вихід дружини Решетніка

Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина зачарувала мережу своїм елегантним образом на 1 вересня. Для святкового виходу вона обрала total look у відтінку "вершкового масла" - одному з головних кольорових трендів 2025 року.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

Христина Решетнік вибрала для свята 1 вересня монохромний образ, який складається з лляної сорочки та мініспідниці.

Її "лук" виконаний у дуже трендовому відтінку цього сезону - "масляний жовтий" або, як його ще називають, колір вершкового масла.

Цей ніжний, блідо-жовтий відтінок ідеально пасує для літніх та осінніх образів, оскільки освіжає і додає образу легкості.

Дружина Решетніка задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сорочка

Об'ємна, з довгими рукавами та вільним кроєм, що додає образу розслабленості та невимушеності. Акцентна деталь - об'ємна квітка на рукаві.

Спідниця

Спідниця довжини міні, прикрашена об'ємними аплікаціями у вигляді квітів, що робить образ дуже романтичним і жіночним.

Сумка

Світло-бежева, класична модель, яка ідеально гармонує з кольором вбрання.

Туфлі

Двоколірні, з круглим носком, що додають образу елегантності.

Стиль

Весь ансамбль Христини Решетнік можна схарактеризувати як кежуал шик, в якому поєднуються комфортні речі з елементами розкоші, при цьому створюючи гармонійний і стильний образ.

Христина Решетнік з чоловіком (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Чому колір вершкового масла в тренді у 2025 році

У 2025 році колір вершкового масла (butter yellow) став одним із найпомітніших трендів як у моді, так і в інтер'єрах. Цей ніжний, теплий відтінок жовтого поєднує в собі легкість, затишок і візуальну м'якість.

Відчуття тепла та безпеки

Вершковий - це колір комфорту. Він асоціюється з домашнім затишком, ранковим світлом, ніжністю. У світі, де постійно змінюється реальність, цей відтінок стає своєрідною "зоною безпеки" для очей та емоцій.

Багатофункціональність та універсальність

Butter yellow чудово поєднується з базовими кольорами - білим, сірим, денімом, шоколадним, чорним і навіть яскравими акцентами.

Він має свіжий вигляд як у total look, так і в деталях (наприклад, аксесуарах або взутті). Це робить його улюбленцем дизайнерів і стилістів.

Образ Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ідеальний колір для перехідних сезонів

У весняно-літніх образах він має легкий і світлий вигляд, а восени або взимку додає образу м'якості та "тепла". Особливо ефектний вершковий має вигляд у фактурних тканинах: твід, шовк, вовна, замша.

Вплив покоління Z і трендів TikTok

Молодь активно підтримує моду на soft естетику, пастельні кольори та свідомий гардероб. Butter yellow - якраз у центрі цієї стилістики: природний, ненав'язливий, але стильний.

Христина Решетнік показала тренди 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)