У трендовому відтінку 2025: стильний вихід дружини Решетніка
Дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка Христина зачарувала мережу своїм елегантним образом на 1 вересня. Для святкового виходу вона обрала total look у відтінку "вершкового масла" - одному з головних кольорових трендів 2025 року.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Який "лук" вибрала дружина Решетніка
Христина Решетнік вибрала для свята 1 вересня монохромний образ, який складається з лляної сорочки та мініспідниці.
Її "лук" виконаний у дуже трендовому відтінку цього сезону - "масляний жовтий" або, як його ще називають, колір вершкового масла.
Цей ніжний, блідо-жовтий відтінок ідеально пасує для літніх та осінніх образів, оскільки освіжає і додає образу легкості.
Дружина Решетніка задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Сорочка
Об'ємна, з довгими рукавами та вільним кроєм, що додає образу розслабленості та невимушеності. Акцентна деталь - об'ємна квітка на рукаві.
Спідниця
Спідниця довжини міні, прикрашена об'ємними аплікаціями у вигляді квітів, що робить образ дуже романтичним і жіночним.
Сумка
Світло-бежева, класична модель, яка ідеально гармонує з кольором вбрання.
Туфлі
Двоколірні, з круглим носком, що додають образу елегантності.
Стиль
Весь ансамбль Христини Решетнік можна схарактеризувати як кежуал шик, в якому поєднуються комфортні речі з елементами розкоші, при цьому створюючи гармонійний і стильний образ.
Христина Решетнік з чоловіком (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Чому колір вершкового масла в тренді у 2025 році
У 2025 році колір вершкового масла (butter yellow) став одним із найпомітніших трендів як у моді, так і в інтер'єрах. Цей ніжний, теплий відтінок жовтого поєднує в собі легкість, затишок і візуальну м'якість.
Відчуття тепла та безпеки
Вершковий - це колір комфорту. Він асоціюється з домашнім затишком, ранковим світлом, ніжністю. У світі, де постійно змінюється реальність, цей відтінок стає своєрідною "зоною безпеки" для очей та емоцій.
Багатофункціональність та універсальність
Butter yellow чудово поєднується з базовими кольорами - білим, сірим, денімом, шоколадним, чорним і навіть яскравими акцентами.
Він має свіжий вигляд як у total look, так і в деталях (наприклад, аксесуарах або взутті). Це робить його улюбленцем дизайнерів і стилістів.
Образ Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Ідеальний колір для перехідних сезонів
У весняно-літніх образах він має легкий і світлий вигляд, а восени або взимку додає образу м'якості та "тепла". Особливо ефектний вершковий має вигляд у фактурних тканинах: твід, шовк, вовна, замша.
Вплив покоління Z і трендів TikTok
Молодь активно підтримує моду на soft естетику, пастельні кольори та свідомий гардероб. Butter yellow - якраз у центрі цієї стилістики: природний, ненав'язливий, але стильний.
Христина Решетнік показала тренди 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
