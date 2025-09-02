ua en ru
В трендовом оттенке 2025: стильный выход жены Решетника

Вторник 02 сентября 2025 07:15
В трендовом оттенке 2025: стильный выход жены Решетника Кристина и Григорий Решетники (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина очаровала сеть своим элегантным образом на 1 сентября. Для праздничного выхода она выбрала total look в оттенке "сливочного масла" - одном из главных цветных трендов 2025 года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Кристина Решетник выбрала для праздника 1 сентября монохромный образ, который состоит из льняной рубашки и мини-юбки.

Ее "лук" выполнен в очень трендовом оттенке этого сезона - "масляный желтый" или, как его еще называют, цвет сливочного масла.

Этот нежный, бледно-желтый оттенок идеально подходит для летних и осенних образов, поскольку освежает и придает образу легкости.

В трендовом оттенке 2025: стильный выход жены РешетникаЖена Решетника задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Рубашка

Объемная, с длинными рукавами и свободным кроем, что придает образу расслабленности и непринужденности. Акцентная деталь - объемный цветок на рукаве.

Юбка

Юбка длины мини, украшенная объемными аппликациями в виде цветов, что делает образ очень романтичным и женственным.

Сумка

Светло-бежевая, классическая модель, которая идеально гармонирует с цветом наряда.

Туфли

Двухцветные, с круглым носком, придающие образу элегантности.

Стиль

Весь ансамбль Кристины Решетник можно охарактеризовать как кэжуал шик, в котором сочетаются комфортные вещи с элементами роскоши, при этом создавая гармоничный и стильный образ.

В трендовом оттенке 2025: стильный выход жены РешетникаКристина Решетник с мужем (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Почему цвет сливочного масла в тренде в 2025 году

В 2025 году цвет сливочного масла (butter yellow) стал одним из самых заметных трендов как в моде, так и в интерьерах. Этот нежный, теплый оттенок желтого сочетает в себе легкость, уют и визуальную мягкость.

Ощущение тепла и безопасности

Сливочный - это цвет комфорта. Он ассоциируется с домашним уютом, утренним светом, нежностью. В мире, где постоянно меняется реальность, этот оттенок становится своеобразной "зоной безопасности" для глаз и эмоций.

Многофункциональность и универсальность

Butter yellow прекрасно сочетается с базовыми цветами - белым, серым, денимом, шоколадным, черным и даже яркими акцентами.

Он выглядит свежо как в total look, так и в деталях (например, аксессуарах или обуви). Это делает его любимцем дизайнеров и стилистов.

В трендовом оттенке 2025: стильный выход жены РешетникаОбраз Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Идеальный цвет для переходных сезонов

В весенне-летних образах он выглядит легко и светло, а осенью или зимой придает образу мягкости и "тепла". Особенно эффектно сливочный выглядит в фактурных тканях: твид, шелк, шерсть, замша.

Влияние поколения Z и трендов TikTok

Молодежь активно поддерживает моду на soft эстетику, пастельные цвета и сознательный гардероб. Butter yellow - как раз в центре этой стилистики: естественный, ненавязчивый, но стильный.

В трендовом оттенке 2025: стильный выход жены РешетникаКристина Решетник показала тренды 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

