ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Як не зіпсувати образ: Андре Тан розповів про головні правила поєднання кольорів

Понеділок 01 вересня 2025 15:18
UA EN RU
Як не зіпсувати образ: Андре Тан розповів про головні правила поєднання кольорів Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився простими, але ефективними правилами поєднання кольорів в одязі. Його поради допоможуть уникнути модних помилок і створити гармонійний, стильний образ без зайвих зусиль.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

У моді важливу роль відіграє не лише фасон чи бренд, а й поєднання кольорів. Саме вдало підібрана колірна палітра робить образ цілісним, збалансованим і трендовим.

Незалежно від сезону чи стилю існують універсальні правила, які допоможуть виглядати стильно та впевнено.

Базові кольори: універсальна основа гардероба

Перший крок до стильного образу - базові кольори, що поєднуються практично з усім. Вони створюють нейтральний фон і дозволяють легко поєднувати яскраві акценти.

Базові відтінки:

  • білий - освіжає, надає легкості, поєднується з будь-яким кольором;
  • чорний - класика, яка додає глибини та контрасту;
  • бежевий і пісочний - теплі нейтрали, ідеальні для м'яких образів;
  • сірий - холодна альтернатива бежевому, має гарний вигляд з яскравими кольорами;
  • темно-синій (navy) - елегантна альтернатива чорному, легко комбінується з червоним, білим, рожевим або жовтим.

Ці кольори - як чисте полотно, на якому можна "малювати" будь-який стиль. Вони ніколи не виходять з моди та чудово підходять для створення капсульного гардероба.

Як не зіпсувати образ: Андре Тан розповів про головні правила поєднання кольорівБазові кольори - це основа гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило трьох відтінків

Одне з головних правил стилю - не більше трьох кольорів в одному образі. Це дає змогу уникнути перевантаження, зберігає візуальну рівновагу і має естетичний вигляд.

Ось як це працює:

  • основний колір (приблизно 60% образу) - найчастіше базовий, наприклад, сірий або бежевий;
  • другорядний колір (30%) - може бути більш яскравим або контрастним, додає інтерес;
  • акцентний колір (10%) - найяскравіший, використовується в деталях: сумка, взуття, аксесуари або манікюр.

Наприклад, поєднання бежевого пальта, синіх джинсів і червоної сумки - це ідеальна ілюстрація правила трьох кольорів. Воно працює як у повсякденних луках, так і в діловому або вечірньому стилі.

Як не зіпсувати образ: Андре Тан розповів про головні правила поєднання кольорівАндре Тан радить складати образ із 3-х кольорів (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Контраст або монохром

Ще одне стильне рішення - визначити, що вам ближче: контраст або монохром.

Контрастні поєднання - це гра на протилежностях. Наприклад, поєднання фіолетового і жовтого, червоного і зеленого, синього і помаранчевого.

Такі образи виглядають яскраво, свіжо і точно не залишаться непоміченими. Контраст слід використовувати обережно - бажано залишити один із кольорів як акцент.

Монохромні образи - коли ви використовуєте різні відтінки одного кольору. Наприклад, образ повністю у відтінках оливкового, молочного, карамельного або блакитного.

Такий стиль має дорогий, гармонійний і дуже сучасний вигляд. Монохром - це ідеальний вибір для офісу або стриманих подій.

Як не зіпсувати образ: Андре Тан розповів про головні правила поєднання кольорівАндре Тан дав поради, як виглядати стильно (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим