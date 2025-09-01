Як не зіпсувати образ: Андре Тан розповів про головні правила поєднання кольорів

Відомий український дизайнер Андре Тан поділився простими, але ефективними правилами поєднання кольорів в одязі. Його поради допоможуть уникнути модних помилок і створити гармонійний, стильний образ без зайвих зусиль.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

У моді важливу роль відіграє не лише фасон чи бренд, а й поєднання кольорів. Саме вдало підібрана колірна палітра робить образ цілісним, збалансованим і трендовим.

Незалежно від сезону чи стилю існують універсальні правила, які допоможуть виглядати стильно та впевнено.

Базові кольори: універсальна основа гардероба

Перший крок до стильного образу - базові кольори, що поєднуються практично з усім. Вони створюють нейтральний фон і дозволяють легко поєднувати яскраві акценти.

Базові відтінки:

білий - освіжає, надає легкості, поєднується з будь-яким кольором;

чорний - класика, яка додає глибини та контрасту;

бежевий і пісочний - теплі нейтрали, ідеальні для м'яких образів;

сірий - холодна альтернатива бежевому, має гарний вигляд з яскравими кольорами;

темно-синій (navy) - елегантна альтернатива чорному, легко комбінується з червоним, білим, рожевим або жовтим.

Ці кольори - як чисте полотно, на якому можна "малювати" будь-який стиль. Вони ніколи не виходять з моди та чудово підходять для створення капсульного гардероба.

Базові кольори - це основа гардероба (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Правило трьох відтінків

Одне з головних правил стилю - не більше трьох кольорів в одному образі. Це дає змогу уникнути перевантаження, зберігає візуальну рівновагу і має естетичний вигляд.

Ось як це працює:

основний колір (приблизно 60% образу) - найчастіше базовий, наприклад, сірий або бежевий;

другорядний колір (30%) - може бути більш яскравим або контрастним, додає інтерес;

акцентний колір (10%) - найяскравіший, використовується в деталях: сумка, взуття, аксесуари або манікюр.

Наприклад, поєднання бежевого пальта, синіх джинсів і червоної сумки - це ідеальна ілюстрація правила трьох кольорів. Воно працює як у повсякденних луках, так і в діловому або вечірньому стилі.

Андре Тан радить складати образ із 3-х кольорів (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Контраст або монохром

Ще одне стильне рішення - визначити, що вам ближче: контраст або монохром.

Контрастні поєднання - це гра на протилежностях. Наприклад, поєднання фіолетового і жовтого, червоного і зеленого, синього і помаранчевого.

Такі образи виглядають яскраво, свіжо і точно не залишаться непоміченими. Контраст слід використовувати обережно - бажано залишити один із кольорів як акцент.

Монохромні образи - коли ви використовуєте різні відтінки одного кольору. Наприклад, образ повністю у відтінках оливкового, молочного, карамельного або блакитного.

Такий стиль має дорогий, гармонійний і дуже сучасний вигляд. Монохром - це ідеальний вибір для офісу або стриманих подій.

Андре Тан дав поради, як виглядати стильно (фото: instagram.com/andre_tan_official)