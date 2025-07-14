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Як Білодід, Мартиновська і зірка "Холостяка" ховаються від спеки без кепок: круті варіанти для модниць

Понеділок 14 липня 2025 13:30
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Як Білодід, Мартиновська і зірка "Холостяка" ховаються від спеки без кепок: круті варіанти для модниць Які головні убори носять зірки влітку (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Літо - час не лише шортів і відкритих плечей, а й модних експериментів із головними уборами. Якщо бейсболки вам набридли, або просто не пасують - надихайтеся зірковими прикладами!

Від ретро-пов’язок до романтичних панамок - РБК-Україна показує, як стильно ховатися від спеки без шкоди для зачіски й настрою.

Дар’я Білодід

Олімпійська чемпіонка обрала простий і водночас трендовий лук - біла майка, мінімальний мейкап і головна родзинка - широка спортивна пов’язка небесного кольору.

Вона не лише фіксує волосся, а й додає легкий ретро-настрій, нагадуючи про естетику тенісу 90-х. Такий варіант підійде тим, хто не носить кепки, але хоче захистити обличчя і не зіпсувати зачіску.

Як Білодід, Мартиновська і зірка &quot;Холостяка&quot; ховаються від спеки без кепок: круті варіанти для модницьДар’я Білодід (фото: instagram.com/dariabilodid7)

Головні плюси - простота, охайність і комфорт. Пов’язка чудово поєднується з активним стилем життя, не перегріває шкіру голови та пасує практично до будь-якого кежуал-лука.

Ольга Мартиновська

Шеф-кухарка і телезірка в черговий раз довела, що навіть ранкова кава може бути стильною.

Її образ - класика затишку: вільна сорочка, лляні шорти і головний акцент - крислатий панамський капелюх з рваним краєм. Саме така форма пасує тим, кому не йдуть класичні бейсболки або хустки.

Як Білодід, Мартиновська і зірка &quot;Холостяка&quot; ховаються від спеки без кепок: круті варіанти для модницьОльга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Цей варіант ідеальний для відпочинку, дачі, подорожей або навіть міських прогулянок. Виглядає невимушено, легко і водночас не нудно - завдяки деталям і правильним тканинам.

Вікторія Варлей

Зірка “Холостяка” зробила ставку на кокетство та тропічну легкість. Образ із шортами, топом і легким панамним капелюшком у горох - це ідеальна формула для спекотного дня.

Панама з невеликими полями створює романтичний настрій, а сам look - доволі універсальний: для прогулянок, подорожей, зустрічей з подругами.

Як Білодід, Мартиновська і зірка &quot;Холостяка&quot; ховаються від спеки без кепок: круті варіанти для модницьВікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley​​​​​​​)

Важливий акцент - білі кеди та окуляри, які балансують жіночність із практичністю. Цей варіант підійде тим, хто хоче бути на стилі, не жертвуючи комфортом.

Як Білодід, Мартиновська і зірка &quot;Холостяка&quot; ховаються від спеки без кепок: круті варіанти для модниць​​​​​​​Вікторія Варлей (фото: instagram.com/viktoriavarley​​​​​​​)

Які головні убори зараз у моді

Панамки з нестандартними краями, ретро-пов’язки, бандани, тенісні обручі та хустки у стилі “бабушкін лук” - ось тренди сезону.

Особливо популярні тканини з натуральних волокон, небанальні принти (включно з горошком і абстракцією) та світлі кольори, які не нагріваються на сонці.

Головне - знайти форму, яка підходить саме вашому обличчю. Якщо кепки вас "обрізають" або роблять суворішими, зверніть увагу на обручі, шовкові пов’язки, панами з асиметрією чи хустки, зав’язані низько на потилиці.

Вони не лише захищають, а й додають характеру.

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