Трендовые платья лета 2025: какие фасоны примерить уже сейчас

Лето 2025 - это сочетание женственности, комфорта и яркого самовыражения. В моде платья из шелка и кружева, фасоны с заниженной талией, бохо-силуэты, цветочные принты и вечный горошек.

РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какими платьями можно разнообразить свой гардероб летом 2025.

Платья с заниженной талией

Это платье, в котором линия талии опущена ниже природной талии, часто - к бедрам. Верхняя часть (лиф) короче, а нижняя (юбка) - длиннее, создавая вытянутый силуэт.

Такой фасон зрительно удлиняет торс, подходит для высоких или пропорциональных фигур и может скрыть животик, но в то же время акцентирует на бедрах.

Такие платья особенно эффектно смотрятся на фигурах типа "прямоугольник" или "перевернутый треугольник", так как придают баланс силуэт.

Какие платья в тренде летом 2025 (скриншот)

Шелковые платья с кружевом

Шелковые платья с кружевом - это сочетание нежности, роскоши и деликатной сексуальности.

Они уже давно стали символом элегантности и романтического стиля, но могут быть современными и дерзкими, в зависимости от кроя, цвета и стилизации.

Шелковые платья - тренд лета (скриншот)

Платья в стиле бохо

Бохо (от bohemian) - это стиль, который сочетает в себе элементы богемной, этнической, фольклорной и винтажной моды.

Платье в стиле бохо - это свободный крой, легкие ткани, естественные цвета, вышивка, кружево, бахрома и многослойность.

Платье в стиле бохо (скриншот)

Платья в горошек

Платье в горошек (polka dot) - это модный узор, который никогда не выходит из тренда. Оно сочетает в себе женственность, ретро настроение и универсальность.

Такие платья носят все - от романтических натур до дерзких модниц.

Платья в горошек в трендах 2025 (скриншот)

Цветочный принт

Платье с цветочным принтом - это не просто тренд, а настоящий символ женственности, легкости и хорошего настроения. Они никогда не выходят из моды и каждый год появляются в коллекциях дизайнеров - от романтических до дерзких, от минимализма до бохо.

Платья с цветочным принтом (скриншот)

Также в тренде объемные платья, минималистичные и классичные, прозрачные платья, платья-рубашки разной длины, а также короткие платья.