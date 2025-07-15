Трендовые платья лета 2025: какие фасоны примерить уже сейчас
Лето 2025 - это сочетание женственности, комфорта и яркого самовыражения. В моде платья из шелка и кружева, фасоны с заниженной талией, бохо-силуэты, цветочные принты и вечный горошек.
РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram фешн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какими платьями можно разнообразить свой гардероб летом 2025.
Платья с заниженной талией
Это платье, в котором линия талии опущена ниже природной талии, часто - к бедрам. Верхняя часть (лиф) короче, а нижняя (юбка) - длиннее, создавая вытянутый силуэт.
Такой фасон зрительно удлиняет торс, подходит для высоких или пропорциональных фигур и может скрыть животик, но в то же время акцентирует на бедрах.
Такие платья особенно эффектно смотрятся на фигурах типа "прямоугольник" или "перевернутый треугольник", так как придают баланс силуэт.
Какие платья в тренде летом 2025 (скриншот)
Шелковые платья с кружевом
Шелковые платья с кружевом - это сочетание нежности, роскоши и деликатной сексуальности.
Они уже давно стали символом элегантности и романтического стиля, но могут быть современными и дерзкими, в зависимости от кроя, цвета и стилизации.
Шелковые платья - тренд лета (скриншот)
Платья в стиле бохо
Бохо (от bohemian) - это стиль, который сочетает в себе элементы богемной, этнической, фольклорной и винтажной моды.
Платье в стиле бохо - это свободный крой, легкие ткани, естественные цвета, вышивка, кружево, бахрома и многослойность.
Платье в стиле бохо (скриншот)
Платья в горошек
Платье в горошек (polka dot) - это модный узор, который никогда не выходит из тренда. Оно сочетает в себе женственность, ретро настроение и универсальность.
Такие платья носят все - от романтических натур до дерзких модниц.
Платья в горошек в трендах 2025 (скриншот)
Цветочный принт
Платье с цветочным принтом - это не просто тренд, а настоящий символ женственности, легкости и хорошего настроения. Они никогда не выходят из моды и каждый год появляются в коллекциях дизайнеров - от романтических до дерзких, от минимализма до бохо.
Платья с цветочным принтом (скриншот)
Также в тренде объемные платья, минималистичные и классичные, прозрачные платья, платья-рубашки разной длины, а также короткие платья.
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