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Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: тренд, який легко повторити

Понеділок 14 липня 2025 14:27
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Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: тренд, який легко повторити Модні шорти на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Літо 2025 диктує новий модний тренд - цього року на перший план вийшли піжамні шорти з мереживом знизу. Вони поєднують у собі легкість, жіночність і невимушений шик, які так цінують модниці.

РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, з чим носити такі шорти.

Піжамні шорти в моді

Якщо ви намагаєтеся стежити за всіма тенденціями, влітку 2025 у вашому гардеробі мають бути піжамні шорти з мереживом знизу.

"Якщо ви не хочете купувати ці шорти, шукати їх, шити, просто берете їх зі свого нічного комплекту, в якому ви спите. Ось такі шовкові, обов'язково з мереживом", - підкреслила блогерка.

Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: тренд, який легко повторити

Які шорти в моді влітку 2025 (фото: pinterest.com)

Як виглядають трендові шорти на літо 2025

Тканина

Натуральна, дихаюча - сатин, віскоза, тонкий бавовняний муслін або шовк. Це те, що робить їх ідеальними для спекотних днів.

Крій

Вільний, трохи розкльошений, як у класичних піжам або шортів для сну.

Мереживо

Це головний акцент! Зазвичай воно прикрашає нижній край шортів, надаючи образу делікатності та романтичного настрою.

Колір

У моді як класичні бежеві та білі відтінки, так і пастель (лаванда, м'ята, персик), а також стильний чорний для вечірніх луків.

Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: тренд, який легко повторити

Піжамні шорти - тренд 2025 (фото: pinterest.com)

З чим носити такі шорти

Фешн-блогерка підкреслила, що якщо це образ на кожен день, їх можна поєднувати з футболкою - однотонною або з яким-небудь написом. Або ж - із майкою. Також доповнити образ можна в'єтнамками або сандалями.

Щоб створити вечірній образ, одягаємо такі шорти з майкою, взуттям на високих підборах, а також із жакетом. Доповнюємо лук сережками та макіяжем.

Як виглядають наймодніші шорти на літо 2025: тренд, який легко повторити

Трендові шорти 2025 (фото: pinterest.com)

Попри піжамну естетику, ці шорти вже вийшли далеко за межі домашнього гардероба.

У 2025 році їх можна комбінувати з:

  • оверсайз-сорочками, заправленими спереду
  • кроп-топами або майками на тонких бретелях
  • лляними піджаками або сорочками в тон
  • балетками, мінімалістичними сандалями та в'єтнамками.

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