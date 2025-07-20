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Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Неділя 20 липня 2025 07:15
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Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці Модні джинси на літо 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У сезоні літо-2025 джинси залишаються незамінним елементом гардероба, але з оновленими силуетами й акцентами. Забудьте про скінні - на перший план виходять широкі, прямі й розслаблені фасони, які дарують комфорт і мають стильний вигляд.

РБК-Україна докладніше розповідає, які моделі в тренді влітку 2025.

Літо 2025 року приносить із собою свіжі джинсові тренди: комфорт, оверсайз і ностальгія за 90-ми об'єднуються в стильних образах.

Джинси залишаються базовим елементом гардероба, але модниці дедалі частіше вибирають нетривіальні фасони, які легко поєднувати як з мінімалістичними, так і з більш екстравагантними речами. Ось 6 найгарячіших трендів цього літа.

Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Стильні джинси на літо 2025 (фото: instagram.com/devapollon)

Темний денім

Світлі варіанти поступаються місцем насиченому темно-синьому деніму. Він має елегантніший вигляд, пасує до офісного стилю і легко поєднується з класичним білим верхом або жакетом.

Такий денім підходить і для вечірніх образів - просто додайте туфлі на високих підборах і аксесуари.

Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Темний денім у тренді 2025 року (фото: instagram.com/rayan.xasan)

Джинси-"підкови"

Цей фасон став справжнім хітом серед модниць і блогерів. Широкі по всій довжині штанини з характерним об'ємним вигином - вони створюють унікальний силует.

Головне правило - врівноважити об'єм простим верхом: обтислим топом, майкою або базовою футболкою.

Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Джинси-підкови або джинси-бочки (фото: instagram.com/smythsisters)

Джинсові шорти

Класика кожного літа, але у 2025-му - з нюансами: актуальні моделі вільного крою з високою талією, з необробленим краєм або довжиною до коліна (бермуди).

Їх носять із сорочками oversize, лляними жакетами та сандалями на платформі.

Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Джинсові шорти на літо (фото: instagram.com/alllisonho)

Тотал денім

Образи в стилі тотал денім (коли джинсові речі поєднуються між собою в межах одного лука) - ще один гучний тренд сезону.

У 2025 році він виходить на новий рівень: модниці комбінують не тільки класичну пару "джинси+куртка", а й експериментують з джинсовими корсетами, топами, жилетами, спідницями та навіть аксесуарами.

Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Повністю джинсові образи в тренді (фото: instagram.com/cocoschiffer)

Джинси з підворотами

Легкий спосіб освіжити навіть базові джинси - зробити модний підворот. У тренді грубі, широкі підвороти, що відкривають щиколотку і надають образу легкості.

Такі джинси влітку гарно виглядають із в'єтнамками, балетками, мюлями або кедами.

Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Джинси з підворотами в моді (фото: instagram.com/emswells)

Джинси кльош

Джинси-кльош знову на піку популярності. У моді як легкий "baby-flare", так і сміливий варіант з акцентованим розширенням від коліна.

Їх носять із кроп-топами, боді або приталеними сорочками - такий силует прекрасно витягує ноги й робить образ більш жіночним.

Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці

Розкльошені джинси також актуальні (фото: instagram.com/discodaydream)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Devin Apollon, rayan, Marianne Smyth, Allison Ho, coco, Emily, LAUREN LEVA.

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