Трендові джинси літа 2025: які фасони зараз носять усі модниці
У сезоні літо-2025 джинси залишаються незамінним елементом гардероба, але з оновленими силуетами й акцентами. Забудьте про скінні - на перший план виходять широкі, прямі й розслаблені фасони, які дарують комфорт і мають стильний вигляд.
РБК-Україна докладніше розповідає, які моделі в тренді влітку 2025.
Літо 2025 року приносить із собою свіжі джинсові тренди: комфорт, оверсайз і ностальгія за 90-ми об'єднуються в стильних образах.
Джинси залишаються базовим елементом гардероба, але модниці дедалі частіше вибирають нетривіальні фасони, які легко поєднувати як з мінімалістичними, так і з більш екстравагантними речами. Ось 6 найгарячіших трендів цього літа.
Стильні джинси на літо 2025 (фото: instagram.com/devapollon)
Темний денім
Світлі варіанти поступаються місцем насиченому темно-синьому деніму. Він має елегантніший вигляд, пасує до офісного стилю і легко поєднується з класичним білим верхом або жакетом.
Такий денім підходить і для вечірніх образів - просто додайте туфлі на високих підборах і аксесуари.
Темний денім у тренді 2025 року (фото: instagram.com/rayan.xasan)
Джинси-"підкови"
Цей фасон став справжнім хітом серед модниць і блогерів. Широкі по всій довжині штанини з характерним об'ємним вигином - вони створюють унікальний силует.
Головне правило - врівноважити об'єм простим верхом: обтислим топом, майкою або базовою футболкою.
Джинси-підкови або джинси-бочки (фото: instagram.com/smythsisters)
Джинсові шорти
Класика кожного літа, але у 2025-му - з нюансами: актуальні моделі вільного крою з високою талією, з необробленим краєм або довжиною до коліна (бермуди).
Їх носять із сорочками oversize, лляними жакетами та сандалями на платформі.
Джинсові шорти на літо (фото: instagram.com/alllisonho)
Тотал денім
Образи в стилі тотал денім (коли джинсові речі поєднуються між собою в межах одного лука) - ще один гучний тренд сезону.
У 2025 році він виходить на новий рівень: модниці комбінують не тільки класичну пару "джинси+куртка", а й експериментують з джинсовими корсетами, топами, жилетами, спідницями та навіть аксесуарами.
Повністю джинсові образи в тренді (фото: instagram.com/cocoschiffer)
Джинси з підворотами
Легкий спосіб освіжити навіть базові джинси - зробити модний підворот. У тренді грубі, широкі підвороти, що відкривають щиколотку і надають образу легкості.
Такі джинси влітку гарно виглядають із в'єтнамками, балетками, мюлями або кедами.
Джинси з підворотами в моді (фото: instagram.com/emswells)
Джинси кльош
Джинси-кльош знову на піку популярності. У моді як легкий "baby-flare", так і сміливий варіант з акцентованим розширенням від коліна.
Їх носять із кроп-топами, боді або приталеними сорочками - такий силует прекрасно витягує ноги й робить образ більш жіночним.
Розкльошені джинси також актуальні (фото: instagram.com/discodaydream)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Devin Apollon, rayan, Marianne Smyth, Allison Ho, coco, Emily, LAUREN LEVA.