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Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Воскресенье 20 июля 2025 07:15
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Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы Модные джинсы на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В сезоне лето-2025 джинсы остаются незаменимым элементом гардероба, но с обновленными силуэтами и акцентами. Забудьте о скинни - на первый план выходят широкие, прямые и расслабленные фасоны, которые дарят комфорт и выглядят стильно.

РБК-Украина подробнее рассказывает, какие модели в тренде летом 2025.

Лето 2025 года приносит с собой свежие джинсовые тренды: комфорт, оверсайз и ностальгия по 90-м объединяются в стильных образах.

Джинсы остаются базовым элементом гардероба, но модницы все чаще выбирают нетривиальные фасоны, которые легко сочетать как с минималистичными, так и с более экстравагантными вещами. Вот 6 самых горячих трендов этого лета.

Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Стильные джинсы на лето 2025 (фото: instagram.com/devapollon)

Темный деним

Светлые варианты уступают место насыщенному темно-синему дениму. Он выглядит более элегантно, подходит к офисному стилю и легко сочетается с классическим белым верхом или жакетом.

Такой деним подходит и для вечерних образов - просто добавьте туфли на высоких каблуках и аксессуары.

Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Темный деним в тренде в 2025 году (фото: instagram.com/rayan.xasan)

Джинсы-"подковы"

Этот фасон стал настоящим хитом среди модниц и блогеров. Широкие по всей длине штанины с характерным объемным изгибом - они создают уникальный силуэт.

Главное правило - уравновесить объем простым верхом: облегающим топом, майкой или базовой футболкой.

Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Джинсы-подковы или джинсы-бочки (фото: instagram.com/smythsisters)

Джинсовые шорты

Классика каждого лета, но в 2025-м - с нюансами: актуальны модели свободного кроя с высокой талией, с необработанным краем или длиной до колена (бермуды).

Их носят с рубашками oversize, льняными жакетами и сандалиями на платформе.

Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Джинсовые шорты на лето (фото: instagram.com/alllisonho)

Тотал деним

Образы в стиле тотал деним (когда джинсовые вещи сочетаются между собой в пределах одного лука) - еще один громкий тренд сезона.

В 2025 году он выходит на новый уровень: модницы комбинируют не только классическую пару "джинсы+куртка", но и экспериментируют с джинсовыми корсетами, топами, жилетами, юбками и даже аксессуарами.

Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Полностью джинсовые образы в тренде (фото: instagram.com/cocoschiffer)

Джинсы с подворотами

Легкий способ освежить даже базовые джинсы - сделать модный подворот. В тренде грубые, широкие подвороты, открывающие лодыжку и придающие образу легкости.

Такие джинсы летом хорошо смотрятся с вьетнамками, балетками, мюлями или кедами.

Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Джинсы с подворотами в моде (фото: instagram.com/emswells)

Джинсы клеш

Джинсы-клеш снова на пике популярности. В моде как легкий "baby-flare", так и смелый вариант с акцентированным расширением от колена.

Их носят с кроп-топами, боди или приталенными рубашками - такой силуэт прекрасно вытягивает ноги и делает образ более женственным.

Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы

Расклешенные джинсы также актуальны (фото: instagram.com/discodaydream)

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Devin Apollon, rayan, Marianne Smyth, Allison Ho, coco, Emily, LAUREN LEVA.

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