Трендовые джинсы лета 2025: какие фасоны сейчас носят все модницы
В сезоне лето-2025 джинсы остаются незаменимым элементом гардероба, но с обновленными силуэтами и акцентами. Забудьте о скинни - на первый план выходят широкие, прямые и расслабленные фасоны, которые дарят комфорт и выглядят стильно.
РБК-Украина подробнее рассказывает, какие модели в тренде летом 2025.
Лето 2025 года приносит с собой свежие джинсовые тренды: комфорт, оверсайз и ностальгия по 90-м объединяются в стильных образах.
Джинсы остаются базовым элементом гардероба, но модницы все чаще выбирают нетривиальные фасоны, которые легко сочетать как с минималистичными, так и с более экстравагантными вещами. Вот 6 самых горячих трендов этого лета.
Стильные джинсы на лето 2025 (фото: instagram.com/devapollon)
Темный деним
Светлые варианты уступают место насыщенному темно-синему дениму. Он выглядит более элегантно, подходит к офисному стилю и легко сочетается с классическим белым верхом или жакетом.
Такой деним подходит и для вечерних образов - просто добавьте туфли на высоких каблуках и аксессуары.
Темный деним в тренде в 2025 году (фото: instagram.com/rayan.xasan)
Джинсы-"подковы"
Этот фасон стал настоящим хитом среди модниц и блогеров. Широкие по всей длине штанины с характерным объемным изгибом - они создают уникальный силуэт.
Главное правило - уравновесить объем простым верхом: облегающим топом, майкой или базовой футболкой.
Джинсы-подковы или джинсы-бочки (фото: instagram.com/smythsisters)
Джинсовые шорты
Классика каждого лета, но в 2025-м - с нюансами: актуальны модели свободного кроя с высокой талией, с необработанным краем или длиной до колена (бермуды).
Их носят с рубашками oversize, льняными жакетами и сандалиями на платформе.
Джинсовые шорты на лето (фото: instagram.com/alllisonho)
Тотал деним
Образы в стиле тотал деним (когда джинсовые вещи сочетаются между собой в пределах одного лука) - еще один громкий тренд сезона.
В 2025 году он выходит на новый уровень: модницы комбинируют не только классическую пару "джинсы+куртка", но и экспериментируют с джинсовыми корсетами, топами, жилетами, юбками и даже аксессуарами.
Полностью джинсовые образы в тренде (фото: instagram.com/cocoschiffer)
Джинсы с подворотами
Легкий способ освежить даже базовые джинсы - сделать модный подворот. В тренде грубые, широкие подвороты, открывающие лодыжку и придающие образу легкости.
Такие джинсы летом хорошо смотрятся с вьетнамками, балетками, мюлями или кедами.
Джинсы с подворотами в моде (фото: instagram.com/emswells)
Джинсы клеш
Джинсы-клеш снова на пике популярности. В моде как легкий "baby-flare", так и смелый вариант с акцентированным расширением от колена.
Их носят с кроп-топами, боди или приталенными рубашками - такой силуэт прекрасно вытягивает ноги и делает образ более женственным.
Расклешенные джинсы также актуальны (фото: instagram.com/discodaydream)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Devin Apollon, rayan, Marianne Smyth, Allison Ho, coco, Emily, LAUREN LEVA.