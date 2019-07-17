Контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске сегодня, 17 июля, согласовала новое перемирие на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Как сообщается, стороны признали положительное влияние практики подтверждения преданности режиму прекращения огня, а также отметили важность обеспечения мира и спокойствия для населения.

"Трехсторонняя контактная группа подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня в ночь на 21 июля 2019 года по киевскому времени", - написала она.

Кроме того, контактная группа повторно заявила о твердой приверженности полному выполнению минских договоренностей.

Стороны переговоров также обязались обеспечить полный доступ миссии ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 17 июля в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на прошлом заседании ТКГ по ситуации на Донбассе стороны продолжили обсуждение вопрос заключения "хлебного перемирия". Также на заседании стороны обсуждали разведение сил и средств в Станице Луганской и восстановления водоснабжения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вернул Романа Бессмертного в состав контактной группы. При этом глава государства уволил представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика.