ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский вернул Бессмертного в контактную группу

Новости » Политика    09.07.2019 - 16:00
Зеленский вернул Бессмертного в контактную группу
Фото: Роман Бессмертный (facebook.com/roman.bezsmertnyi)

Соответствующий указ был обнародован 9 июля

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) Романа Бессмертного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента. 

Соответствующий указ был обнародован 9 июля. 

При этом отмечается, что глава государства уволил представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика. 

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А. Моцика", - говорится в указе №504/2019.

Отметим, в 2015 году Романа Бессмертного назначили представителем Украины по политическим вопросам в ТКГ. На заседаниях он настаивал на необходимости решения вопросов безопасности, прекращения огня и освобождения заложников.  В апреле 2016 года Бессмертный покинул контактную группу.  

Зеленский вернул Бессмертного в контактную группуНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех украинских представителей в Трехсторонней контактной группе. Согласно указу президента от 19 июня, Украину в ТКГ будут представлять Богдан Бондарь, Игорь Веремий, Валерия Лутковская и Александр Моцик. 

Кроме того, президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу. Так, Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы.

Зеленский подписал указ о синхронизации баз таможен с соседними странами Зеленский распорядился создать систему учета в лесхозах
Новости Украины Владимир ЗеленскийКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь