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Стороны в ТКГ подтвердили необходимость перемирия на Донбассе, - Сайдик

Новости » Политика    02.07.2019 - 20:23
Стороны в ТКГ подтвердили необходимость перемирия на Донбассе, - Сайдик
Фото: Мартин Сайдик (unmultimedia.org)

На заседании стороны продолжили обсуждать заключение "хлебного перемирия" на Донбассе

Стороны на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске продолжили обсуждать заключение "хлебного перемирия" и подтвердили его необходимость. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Он напомнил, что 26 июня началось разведение сил и средств у Станицы Луганской.

"На предыдущей неделе мы стали свидетелями процесса разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он стал долгожданным и действительно важным шагом. Он явно доказывает, что при наличии желания достигнутые договоренности можно быстро воплотить в жизнь. Это внушает надежду и оптимизм для нашей дальнейшей работы", - сказал Сайдик.

Сегодня на переговорах в Минске в рабочей группе по безопасности ключевой темой было разведение сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Что касается так называемого хлебного перемирия, стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании", - проинформировал Сайдик.

Добавим, что экономическая рабочая группа среди прочих тем сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения и, в частности, финансовому положению на предприятии "Вода Донбасса". Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по вопросам обмена удерживаемыми в связи с конфликтом. Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится в Минске 17 июля.

Напомним, сегодня в Минске (Беларусь) начали свою работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Ранее анонсировалось, что ТКГ во вторник рассмотрит ситуацию с гибелью военных на Донбассе.

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