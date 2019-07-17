Контактна група погодила нове перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську сьогодні, 17 липня, погодила нове перемир'я на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарки Оліфер Facebook.

Як повідомляється, сторони визнали позитивний вплив практики підтвердження відданості режиму припинення вогню, а також відзначили важливість забезпечення миру та спокою для населення.

"Тристороння контактна група підтверджує свою повну прихильність всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню в ніч на 21 липня 2019 року за київським часом", - написала вона.

Крім того, контактна група повторно заявила про тверду прихильність повного виконання домовленостей мінських.

Сторони переговорів також зобов'язалися забезпечити повний доступ місії ОБСЄ по всій території України згідно з її мандату для моніторингу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 липня в Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на минулому засіданні ТКГ по ситуації на Донбасі сторони продовжили обговорення питання укладення "хлібного перемир'я". Також на засіданні сторони обговорювали розведення сил і засобів у Станиці Луганській та відновлення водопостачання на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, президент України Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного до складу контактної групи. При цьому глава держави звільнив представника в робочій підгрупі з політичних питань ТКГ Олександра Моцика.