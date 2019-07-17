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В Минске началось заседание ТКГ

Новости » Политика    17.07.2019 - 14:43
В Минске началось заседание ТКГ
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Заседание ТКГ проходит в Минске 17 июля

В среду, 17 июля, в Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Так, по словам Олифер, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе уже началось.

В Минске началось заседание ТКГ

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что в рамках очередного заседания ТКГ в Минске будет рассмотрен вопрос обстрела пророссийскими боевиками санитарного автомобиля вблизи Водяного на Донбассе.

РБК-Украина писало, что на прошлом заседании ТКГ по ситуации на Донбассе стороны продолжили обсуждение вопрос заключения "хлебного мир'я". Также на заседании стороны обсуждали разведение сил и средств в Станице Луганской и восстановления водоснабжения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вернул Романа Бессмертного в состав Трехсторонней группы. При этом глава государства уволил представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика.

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