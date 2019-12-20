Трехсторонние газовые переговоры продолжатся сегодня в Минске

Иллюстративное фото (Нефтегаз)

ЕС будет участвовать в переговорах в онлайн режиме

Трехсторонние газовые переговоры по транзиту при участии Украины, России и Европейского союза продолжатся 20 декабря в Минске. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Министерства энергетики и защиты окружающей среды в Facebook.

Как сообщается, сегодня, 20 декабря, переговоры о продлении транзита газа через Украину состоятся в Минске. Еврокомиссия будет принимать участие в переговорах в онлайн режиме.

"Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, не зависимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев", - подчеркнул министр энергетики Алексей Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения относительно транзита. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, соглашение о продлении транзита газа было достигнуто по всем элементам.

Позже министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что на переговорах в Берлине стороны выработали решения, которые приблизили к подписанию контрактов. Также был подготовлен конечный протокол решения. Оржель ожидает, что позиции сторон будут согласованы в ближайшее время.

Кроме того, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Кремле заявил, что транзит газа через Украину сохранится. Путин отметил, что остается вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт.