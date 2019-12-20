ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тристоронні газові переговори продовжаться сьогодні в Мінську

Новини » Політика     20.12.2019 - 09:21
Тристоронні газові переговори продовжаться сьогодні в Мінську
Ілюстративне фото (Нафтогаз)

ЄС братиме участь в переговорах в онлайн режимі

Тристоронні газові переговори щодо транзиту за участі України, Росії та Європейського союзу продовжаться 20 грудня у Мінську. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики та захисту довкілля в Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 20 грудня, переговори щодо продовження транзиту газу через Україну відбудуться у Мінську. Єврокомісія братиме участь в переговорах в онлайн режимі.

"Ми притримуємося нашої позиції і незалежно від місця переговорів, не залежно від ситуації будемо відстоювати інтереси українців", - наголосив міністр енергетики Олексій Оржель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час газових переговорів у Берліні, які відбулися 19 грудня, Україна та Російська Федерація досягли принципової угоди щодо транзиту. За словами віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, угода щодо продовження транзиту газу була досягнута за всіма елементами.

Пізніше міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що на переговорах у Берліні сторони виробили рішення, які наблизили до підписання контрактів. Також було підготовано кінцевий протокол рішення. Оржель очікує, що позиції сторін будуть погоджені вже найближчим часом.

Крім того, президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції в Кремлі заявив, що транзит газу через Україну збережеться. Путін зазначив, що залишається питання в обсягах і термінах, на які можна укласти контракт.

Газові переговори: у РФ заявляють про підготовку до підписання документів Оржель назвав предмет тристоронніх газових переговорів
Новини України переговоритранзит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся