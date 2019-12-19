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Оржель назвал решение по транзиту газа "качественно отработанным"

Новости » Политика     19.12.2019 - 22:18
Оржель назвал решение по транзиту газа "качественно отработанным"
Фото: Алексей Оржель (УНИАН)

По транзиту газа приблизились к подписанию финальных договоров

На переговорах по транзиту газа в Берлине стороны выработали решения, которые приближают подписание контрактов. Об этом на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

По его словам, стороны сегодня подготовили конечный протокол решения.

"Мы очень качественно поработали над протоколом решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров. И действительно на этом этапе, который мы готовы представить на согласование нашим столицам, то есть мы должны согласовать эти позиции… В ближайшее время, я уверен, мы достигнем позитивных результатов для всех сторон", - подчеркнул Оржель.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что принципиальное соглашение достигнуто по всем элементам.

Также стало известно, что соглашение по транзиту газа между Украиной и Российской Федерацией будет обсуждаться в пятницу, 20 декабря. Ожидается, что завтра контракт на транзит с 1 января 2020 года будет финализирован.

Новак: готов проект соглашений по газу
Новости Украины газовые переговорытранзитАлексей Оржель
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