Удобный маршрут: Путин заявил, что транзит газа через Украину сохранится

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По его словам, РФ не желает обострять ситуацию в энергетике

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит российского газа через территорию Украины сохранится, но не уточнил, на какой срок. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает РБК-Украина.

По его словам, Россия не желает обострять ситуацию в энергетике.

"Будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт. При этом, мы не собираемся заключать на какой-то срок, чтобы потом прекратить. Нет. Это удобный маршрут, мы готовы его сохранять. Я думаю, что мы договоримся. Мы на пути к этим договоренностям. У нас нет желания обострять ситуацию в энергетике", - сказал Путин.

Он также заявил, что решение Стокгольмского арбитражного суда якобы является политическим.

"Мы хотим решить эту тему. Я убежден, что решение Стокгольмского арбитража носит не юридический, а скорее политический характер. Решение есть и мы должны из этого исходить. Будем искать приемлемое решение, в том числе и для Украины", - заявил президент РФ.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ недовольны решением Стокгольмского арбитража. Он также заявлял, что для достижения газовых договоренностей необходимо исключить судебные претензии. в "Нафтогазе" называют эти требования унизительными.

Путин также заявил, что минские договоренности являются неизменными, а их перосмотр может завести ситуацию на Донбассе в тупик.