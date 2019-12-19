Соглашение по газу Украина, Россия и ЕС обсудят в пятницу

Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Киев и Москва должны одобрить согласование сделки

Соглашение по транзиту газа между Украиной и Российской Федерацией будет обсуждаться в пятницу, 20 декабря. Об этом на брифинге заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

По его словам, в пятницу сделка должна быть финализирована и одобрена Киевом и Москвой.

Напомним, 19 декабря прошли газовые переговоры относительно транзита российского газа через Украину в Берлине. По итогам переговоров Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения. По словам Шефчовича, соглашение достигнуто по всем элементам.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через территорию Украины сохранится. Президент РФ отметил, что остается вопрос в объемах и сроках, на которые можно заключить контракт.

Отметим, накануне Украина подписала соглашение о поставках газа с Румынией. Это дает возможность транспортировать газ по новому маршруту поставки - из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию в Украину и дальше в Молдову. Предполагается, что данным соглашением Киев обеспечил себе дополнительное направление импорта газа в случае, если контракт на прямые поставки из России не будет подписан.