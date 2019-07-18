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На трех участках линии соприкосновения на Донбассе пройдет разведение сил

Новости » Политика    18.07.2019 - 15:37
На трех участках линии соприкосновения на Донбассе пройдет разведение сил
Фото: Роман Бессмертный (facebook.com roman.bezsmertnyi)

Данная договоренность была достигнута на минском заседании ТКГ 17 июля

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе (ТКГ) Роман Бессмертный заявил, что на трех участках линии соприкосновения на востоке будут идти работы по отводу и разведению сил. Об этом он сказал в ходе брифинга.

В частности, соответствующая договоренность была достигнута в Минске 17 июля.

"Также достигнута договоренность о том, что и в других местах, решение по которым было принято еще осенью 2016 года, будут осуществляться работы по организации отвода и разведения живой силы, чтобы дать возможность людям коммуницировать", - отметил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, ранее Бессмертный подчеркнул, что в заявлении минской ТКГ впервые прописано, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон.

Как писало РБК-Украина ранее, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске 17 июля согласовала новое перемирие на Донбассе.

Добавим также, на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске продвинулись в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса.

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Новости Украины ДонбассБессмертный РоманОтвод вооружения
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