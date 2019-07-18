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На трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі пройде розведення сил

Новини » Політика    18.07.2019 - 15:37
На трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі пройде розведення сил
Фото: Роман Безсмертний (facebook.com roman.bezsmertnyi)

Дана домовленість була досягнута на мінському засіданні ТКГ 17 липня

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи по врегулюванню на Донбасі (ТКГ) Роман Безсмертний заявив, що на трьох ділянках лінії зіткнення на сході триватимуть роботи з відведення і розведення сил. Про це він сказав у ході брифінгу.

Зокрема, відповідна домовленість була досягнута в Мінську 17 липня.

"Також досягнута домовленість про те, що і в інших місцях, рішення по яким було прийнято ще восени 2016 року, будуть здійснюватися роботи по організації відведення та розведення живої сили, щоб дати можливість людям комунікувати", - зазначив представник України в ТКГ.

Нагадаємо, раніше Безсмертний підкреслив, що в заяві мінської ТКГ вперше прописано, що порушення перемир'я на Донбасі передбачає відповідальність сторін.

Як писало РБК-Україна раніше, Тристороння контактна група (ТКГ) у ході засідання у Мінську 17 липня погодила нове перемир'я на Донбасі.

Додамо також, на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську просунулися у забезпеченні стійкого мобільного зв'язку на всій території Донбасу.

Бойовики на Донбасі активізували ведення повітряної розвідки Кремль заблокував обмін полоненими без правової очистки, - Безсмертний
Новини України ДонбасБезсмертний РоманВідведення озброєння
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