На переговорах в Минске обсудили мобильную связь на Донбассе

Фото: Донецк (Andrew Butko/wikimedia.org)

В вопросе мобильной связи есть позитивные сдвиги

На переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске продвинулись в обеспечении устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Олифер отметила, что в социально-экономической подгруппе работают над обеспечением бесперебойного энерго - и водоснабжения. По ее словам, в этом нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения и эти вопросы также требуют решения вопросов безопасности.

"Есть позитивные сдвиги в обеспечении устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса", - добавила она.

Напомним, 17 июля Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в ходе заседания в Минске согласовала новое перемирие на Донбассе. Бессрочное прекращение огня должно начаться в ночь на 21 июля.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса", которая предоставляет услуги в том числе для неподконтрольных территорий.