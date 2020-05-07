ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В трех областях более 700 человек выздоровели от коронавируса

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 09:58
В трех областях более 700 человек выздоровели от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего выздоровевших в Черновицкой и Винницкой области

В трех областях Украины более 700 человек излечились от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Винницкой области от этого недуга излечился 251 человек при 485 инфицированных.

В Черновицкой области выздоровевших на 5 больше - 258 человек. При этом по числу инфицированных область является лидером в Украине - 2048 случаев.

В Тернопольской области от коронавируса излечились 211 человек при 951 зараженном.

Ни одна другая область еще не перешла отметку в 200 выздоровевших.

Напомним, ранее были названы три области с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки. В этих областях зафиксировано почти 180 новых случаев коронавируса. При этом в Украине за сутки зафиксировали 507 новых случев.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 украинцев, а общее число смертей увеличилось до 340.

Отметим, в Украине наибольшее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровела. В целом в Украине лабораторно подтверждено 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая Названы три области с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки
Новости Украины Коронавирус
News
On Top