В трех областях более 700 человек выздоровели от коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего выздоровевших в Черновицкой и Винницкой области

В трех областях Украины более 700 человек излечились от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, в Винницкой области от этого недуга излечился 251 человек при 485 инфицированных.

В Черновицкой области выздоровевших на 5 больше - 258 человек. При этом по числу инфицированных область является лидером в Украине - 2048 случаев.

В Тернопольской области от коронавируса излечились 211 человек при 951 зараженном.

Ни одна другая область еще не перешла отметку в 200 выздоровевших.

Напомним, ранее были названы три области с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки. В этих областях зафиксировано почти 180 новых случаев коронавируса. При этом в Украине за сутки зафиксировали 507 новых случев.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 украинцев, а общее число смертей увеличилось до 340.

Отметим, в Украине наибольшее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровела. В целом в Украине лабораторно подтверждено 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.