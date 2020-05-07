ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У трьох областях понад 700 осіб одужали від коронавірусу

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 09:58
У трьох областях понад 700 осіб одужали від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше одужавших у Чернівецькій та Вінницькій області

У трьох областях України понад 700 осіб вилікувалися від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, у Вінницькій області від цієї недуги вилікувався 251 людина при 485 інфікованих.

У Чернівецькій області видужалих на 5 більше - 258 осіб. При цьому за кількістю інфікованих область є лідером в Україні - 2048 випадків.

У Тернопільській області від коронавірусу вилікувалися 211 осіб при 951 зараженому.

Ні одна інша область ще не перейшла позначку у 200 одужавших.

Нагадаємо, раніше були названі три області з найбільшим числом нових випадків COVID-19 за добу. У цих областях зафіксовано майже 180 нових випадків коронавірусу. При цьому в Україні за добу зафіксували 507 нових випадків.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 13 українців, а загальне число смертей збільшилася до 340.

Відзначимо, в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала. В цілому в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 7 травня Названі три області з найбільшим числом нових випадків COVID-19 за добу
Новини України Коронавірус
News
On Top