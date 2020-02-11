Трех нардепов уполномочили на ознакомление с материалами дела по обыскам на "1+1"

Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

Комитет по вопросам информационной политики уполномочил парламентариев на ознакомление

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уполномочил трех народных депутатов на ознакомление с материалами дела, в рамках которого Служба безопасности Украины провела обыски в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" и помещениях журналистов. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной рады Украины.

Так, комитет на своем специальном заседании рассмотрел факты возможного давления сотрудников СБУ на журналистов во время проведения обысков в их домах и в помещении редакции программы. В заседании принял участие заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.

"Учитывая возможный конфликт интересов, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и почетный президент медиахолдинга "1+1 медиа" Александр Ткаченко передал право ведения заседания заместителю председателя комитета, главе подкомитета по вопросам информационной политики Никите Потураеву", - указано в сообщении.

Горбенко подчеркнул, что следственные действия проводились с целью недопущения уничтожения доказательств и были направлены на выявление устройства, которым, возможно, был осуществлена и смонтирована незаконная запись.

"Обыски проводились на законных основаниях - согласно постановлению суда... Следственные действия не касались представителей медиа - по этому делу проводились также обыски у представителей Кабинета министров Украины и других государственных органов", - сказал замглавы СБУ.

На уточняющий вопрос членов комитета представитель СБУ подчеркнул, что в постановлении суда фигурируют "граждане Украины", а не "журналисты".

"Члены комитета уполномочили трех народных депутатов - Владимира Вятровича, Рената Кузьмина и Никиту Потураева - ознакомиться с материалами дела, в рамках которого СБУ были проведены обыски в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" и в помещениях журналистов", - указано в сообщении.

Так, следующее заседание комитета запланировано на среду, 12 февраля, на 14:30.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя ситуацию с обыском на канале "1+1" заявил, что у журналистов должны быть свои источники и возможность сохранять их анонимность.

Как писало РБК-Украина, в СБУ заявили, обыски на телеканале "1+1" были связаны с расследованием прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, а отдельные журналисты могут быть причастны к этому.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал о полученных от СБУ данных расследования дела о прослушивании Гончарука в кабинете главы правительства. Предварительно установлено, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра были проданы, а в сеть записи попали из компьютеров журналистов "1+1".