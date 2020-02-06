Зеленский рассказал детали расследования дела о прослушке Гончарука

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский владеет информацией о продаже незаконных аудиозаписей разговоров в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что получил от Службы безопасности информацию о расследовании дела о прослушке в кабинете главы правительства. Об этом он заявил после визита на шахту "Межиричанская" во Львовской области, передает РБК-Украина.

По словам главы государства, он получил от СБУ информацию о том, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука были проданы, а в сеть записи попали из компьютеров журналистов "1+1".

"К сожалению, в "Грошей" (программа на "1+1" - ред.) обыски потому что, насколько мне известно, именно из той техники эта информация, эти записи были загружены в Интернет. Ищут, кто писал, кто заказал и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в Интернет выбросил ", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками на телеканале "1+1". Глава государства отметил, что ему жаль из-за обысков у журналистов, но он не будет вмешиваться в ситуацию.

Как писало РБК-Украина, 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал "1+1". В службе заявили, что обыски на телеканале связанные с расследованием дела о прослушке в кабинете Гончарука. СБУ имеет основания считать, что к сливу прослушки причастны журналисты телеканала "1+1".

Кроме того, обыски прошли в квартирах некоторых журналистов телеканала "1+1". В частности, правоохранители приходили с обысками в квартиры журналистов Дениса Данько, Евгения Куксина и Александра Низовцева.