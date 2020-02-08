Обыск на "1+1": Арахамия выступил на защиту журналистов

Фото: Давид Арахамия (facebook.com/david.braun.50951)

Арахамия заявил, что без сохранения анонимности источника работа журналиста теряет смысл

У журналистов должны быть свои источники и возможность сохранять их анонимность. Об этом, комментируя ситуацию с обыском на канале "1+1", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

По его словам, без сохранения анонимности источника работа журналиста теряет смысл.

"Если есть основания, надо проверять. Но, с другой стороны, к этому надо подходить осторожно, поскольку журналисты это не обычные люди. У них должны быть анонимные источники. Журналист, как адвокат или врач, должен иметь возможность сохранить анонимность своего источника - иначе теряется суть работы журналиста, он будет в конечном итоге перепечатывать пресс-релизы ", - сказал нардеп.

В то же время политик отметил резонанс дела о прослушивании и заявил о необходимости ответить на вопрос: "Как стало возможным записать секретное совещание премьер-министра?".

"Он носитель государственной тайны, на этих записях могли быть и другие вещи. Возможно, они и были, но не были опубликованы. Резонанс у дела высок. Однако мы разрабатываем новый закон о СБУ, где должна быть норма: когда есть основания, они (журналисты, - ред.) должны нести ответственность", - сказал Арахамия.

Напомним, как ранее разъяснили в СБУ, обыски на телеканале "1+1" были связанные с расследованием прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, а отдельные журналисты могут быть причастны к этому. В СБУ уточнили, что обыски прошли на рабочих местах отдельных журналистов на основании решения суда, а также дома у журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал о полученных от СБУ данных расследование дела о прослушивании Гончарука в кабинете главы правительства. Предварительно установлено, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра были проданы, а в сеть записи попали с компьютеров журналистов "1+1".