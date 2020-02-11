Трьох нардепів уповноважили на ознайомлення з матеріалами справи по обшукам на "1+1"

Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Комітет з питань інформаційної політики уповноважив парламентарів на ознайомлення

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики уповноважив трьох народних депутатів на ознайомлення з матеріалами справи, в рамках якої Служба безпеки України провела обшуки у приміщенні редакції програми "Секретні матеріали" телеканалу "1+1" та помешканнях журналістів. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради України.

Так, комітет на своєму спеціальному засідання розглянув факти можливого тиску співробітників СБУ на журналістів під час проведення обшуків у їх помешканнях та у приміщенні редакції програми. У засіданні взяв участь заступник голови СБУ Володимир Горбенко.

"Враховуючи можливий конфлікт інтересів, голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики і почесний президент медіахолдингу "1+1 медіа" Олександр Ткаченко передав право ведення засідання заступнику голови Комітету, голові підкомітету з питань інформаційної політики Микиті Потураєву", - вказано у повідомленні.

Горбенко підкреслив, що слідчі дії проводились з метою недопущення знищення доказів і були направлені на виявлення пристрою, яким, можливо, був здійснений і змонтований незаконний запис.

"Обшуки проводились на законних підставах - згідно з ухвалою суду… Слідчі дії не стосувалися представників медіа - за цією справою проводились також обшуки у представників Кабінету міністрів України та інших державних органів", - сказав замглави СБУ.

На уточнююче запитання членів комітету представник СБУ підкреслив, що в ухвалі суду фігурують "громадяни України", а не "журналісти".

"Члени комітету уповноважили трьох народних депутатів - Володимира В’ятровича, Рената Кузьміна і Микиту Потураєва - ознайомитися з матеріалами справи, в рамках якої СБУ були проведені обшуки у приміщенні редакції програми "Секретні матеріали" телеканалу 1+1 та помешканнях журналістів", - вказано у повідомленні.

Так, наступне засідання комітету заплановане на середу, 12 лютого, на 14:30.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи ситуацію з обшуком на каналі "1+1", заявив, що у журналістів повинні бути свої джерела і можливість зберігати їх анонімність.

Як писало РБК-Україна, у СБУ заявили, обшуки на телеканалі "1+1" були пов'язані з розслідуванням прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а окремі журналісти можуть бути причетні до цього.

Президент України Володимир Зеленський згодом розповів про отримані від СБУ дані розслідування справи про прослуховування Гончарука в кабінеті глави уряду. Попередньо встановлено, що незаконно отримані записи розмов у кабінеті прем'єр-міністра були продані, а в мережу записи потрапили з комп'ютерів журналістів "1 + 1".