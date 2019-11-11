Даты нормандского саммита обсуждаются на уровне дипломатов, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава МИД считает, что Россия загнана в угол действиями Украины на Донбассе

В дипломатических каналах обсуждают конкретные даты проведения нормандского саммита. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

Глава МИД отметил, что сейчас шаг навстречу должна сделать Россия, поскольку со стороны Украины первые действия на пути к стабилизации ситуации на Донбассе уже сделаны.

"Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению. Я думаю, что когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что вообще способны двигаться этим путем. Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол", - считает Пристайко.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель, как одна из сторон саммита, сегодня звонила российскому президенту Путину.

"Я уверен в том, что был об этом разговор: когда и как мы можем встретиться (в Нормандском формате, - ред.). По официальных расшифровках того, о чем был разговор, мы не видим конкретно указанной даты, но по дипломатическим каналам эта дата обсуждается. Есть приблизительные даты, которые я не могу сообщить, но эти конкретные даты есть", - заявил Пристайко.

Напомним, недавно помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется.