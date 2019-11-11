На вимогу Росії підготовлено документ нормандського саміту, - МЗС

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Існує три умови зустрічі президентів країн-учасників нормандського формату

На вимогу російської сторони радники президентів нормандської зустрічі напрацювали і погодили документ, який має бути підписано на саміті. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Дипломат наголосив, що від початку існувало лише три умови для зустрічі президентів у нормандському форматі.

"Ми обговорювали всього дві умови (для зустрічі лідерів в Нормандському форматі, - ред.). Це було зафіксовано офіційно. Перша умова була в застосуванні формули Штайнмайера. Друга умова - розведення військ в усіх трьох ділянках, які завершили сьогодні", - заявив Пристайко.

За його словами, вимогу написати документ саміту висунула російська сторона.

"Жодної третьої умови не обговорювали, але буквально в наступні дні зробили заяву, що треба мати "залізні домовленості". Потім ця фраза переросла в певний документ. Я хочу сказати, що ми не тільки не обговорювали, ми як радники президентів визначили дуже короткий документ, який пропонується подати. Цей документ перераховує лише те, що ми плануємо досягти під час цієї розмови", - заявив Пристайко.

Він наголосив, що через відсутність дат і чітких домовленостей документ підготовлено майже порожнім.

"Документ умовно виглядає таким чином: лідери зустрілись такого-то числа. Пусте місце, адже дати невідомі. Лідери відзначили прогрес в напрямку розведення; Лідери відзначили прогрес в напрямку застосування формули Штайнмайера; Лідери пропонують своїм міністрам МЗС просуватись цим шляхом і продемонструвати прогрес на таких-то наступних напрямках. Це той документ, який в простій формі був обговорений, нічого більше ми з ними не погоджували", - додав Пристайко.

Нагадаємо, нещодавно помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що зберігається можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року.