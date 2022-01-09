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Требования Путина о "гарантиях безопасности" нелегитимны, - Кулеба

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Киев, Воскресенье 09 января 2022 21:15
Требования Путина о "гарантиях безопасности" нелегитимны, - Кулеба Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал требования президента РФ Владимира Путина о "гарантиях безопасности" нелегитимными. Глава МИД напомнил, что холодная война закончилась, как и сферы влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Давайте называть вещи своими именами. Путин требует, чтобы США, НАТО и ЕС признали сферу влияния России над суверенными соседними государствами", - написал министр.

Кулеба напомнил, что холодная война закончилась, как и сферы влияния.

"Требования Путина нелегитимны и наносят ущерб международному миру и безопасности", - резюмировал глава МИД.

Напомним, вечером 9 января в Женеве начались переговоры США и России по так называемым "гарантиям безопасности". Обсуждение проходит в узком составе.

Отметим, в Москве заявили, что переговоры могут ограничиться лишь одной встречей.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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