Вимоги Путіна про "гарантії безпеки" нелегітимні, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав вимоги президента РФ Володимира Путіна про "гарантії безпеки" нелегітимними. Глава МЗС нагадав, що холодна війна закінчилася, як і сфери впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.
"Давайте називати речі своїми іменами. Путін вимагає, щоб США, НАТО і ЄС визнали сферу впливу Росії над суверенними сусідніми державами", - написав міністр.
Кулеба нагадав, що холодна війна закінчилася, як і сфери впливу.
"Вимоги Путіна нелегітимні і завдають шкоди міжнародному миру і безпеці", - резюмував глава МЗС.
Нагадаємо, ввечері 9 січня в Женеві почалися переговори США і Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Обговорення проходить у вузькому складі.
Відзначимо, в Москві заявили, що переговори можуть обмежитися лише однією зустріччю.