ru ua
Вс, 09 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ограничимся одной встречей в случае несогласия: Россия об обсуждении "гарантий безопасности" с США

Новина українською →
Воскресенье 09 января 2022 12:27
Ограничимся одной встречей в случае несогласия: Россия об обсуждении "гарантий безопасности" с США Фото: Сергей Рябков, замглавы МИД РФ facebook.com/regnum.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Диалог между США и Россией по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. В Москве не исключают такого сценария.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Кремль может ограничиться лишь одной встречей с США по "гарантиям безопасности", если последние откажутся выслушивать аргументы России.

"Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других НАТОвских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счёт", - заявил Рябков

Добавим:

  • переговоры России и США состоятся в Женеве с 9 по 10 января;
  • уже 12 января ожидается Совет Россия-НАТО в Брюсселе;
  • дискуссии по линии ОБСЕ в Вене назначены на 13 января.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что накануне переговоров США и России в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили ситуацию вокруг Украины.

Также телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в администрации президента США Джо Байдена - раскрыл подробности подготовки предложений со стороны Штатов для будущих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе.

Между тем в Москве рассчитывают "без пауз" договориться с США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
В Украине с января выросли налоги: для кого и на сколько
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане