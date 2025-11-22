"Треба щось хороше для українців". Макрон вимагає перегляду плану Трампа

"Усі ініціативи, спрямовані на досягнення миру, хороші, але нам потрібно щось, що принесе користь українцям", - сказав Макрон.

Він наголосив, що мирний план США містить доволі відомі факти, незалежно від того, поділяє їх хтось чи ні. Також, за словами лідера Франції, документ може стати основним для досягнення миру, але його необхідно переглянути.

"Він хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи в питаннях суверенітету і гарантій безпеки. Але це основа для роботи, яку необхідно переглянути, як ми зробили минулого літа, тому що цей план, перш за все, не був узгоджений з європейцями", - пояснив журналістам французький лідер.

Незабаром Макрон написав у соцмережах, що план необхідно "посилити". Він зазначив, що в багатьох його частинах задіяні європейські країни і НАТО, тому ці сторони необхідно залучити.