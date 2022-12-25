Треба повертатись в реальність. Подоляк висміяв путінські причини початку війни

Російський президент Володимир Путін у звичній для нього манері регулярно придумає нові причини початку війни в Україні. Жалюгідному диктатору варто почати повертатись до реальності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як відзначив Подоляк, саме Росія одноосібно напала на Україну та продовжує вбивати наших громадян. Жодних інших "країн, мотивів та геополітики" не існує.

"Росія не хоче переговорів, але намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому ми рухаємося до трибуналу", - додав радник голови Офісу президента.