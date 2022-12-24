Подоляк різко розкритикував "мирні" ініціативи Росії після обстрілу Херсона

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Нагадаю тим, хто пропонує взяти до уваги "мирні" ініціативи Путіна/Лаврова (Володимир Путін, президент Росії та Сергій Лавров, голова МЗС, - ред.): саме зараз Росія "веде переговори", вбиваючи херсонців, знищуючи Бахмут, руйнуючи мережі Київа/Одеса, катуючи мирних мешканців Мелітополя... Росія хоче безкарно вбивати. Чи дозволимо їй це?", - пише Подоляк.

Коментуючи заклики звернути увагу на "мирні" ініціативи Росії, Подоляк нагадав про усі звірства, які вчиняє жалюгідна країна щодо України та наших громадян.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 24 грудня росіяни масовано обстріляли центр Херсону. Внаслідок удару щонайменше 8 людей загинули, 58 отримали поранення, з них 18 - у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.