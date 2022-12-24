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Подоляк різко розкритикував "мирні" ініціативи Росії після обстрілу Херсона

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Субота 24 грудня 2022 15:31
Подоляк різко розкритикував "мирні" ініціативи Росії після обстрілу Херсона Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Пропонуючи власні "мирні" ініціативи, Росія продовжує безжалісно вбивати українців та обстрілювати міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Коментуючи заклики звернути увагу на "мирні" ініціативи Росії, Подоляк нагадав про усі звірства, які вчиняє жалюгідна країна щодо України та наших громадян.

"Нагадаю тим, хто пропонує взяти до уваги "мирні" ініціативи Путіна/Лаврова (Володимир Путін, президент Росії та Сергій Лавров, голова МЗС, - ред.): саме зараз Росія "веде переговори", вбиваючи херсонців, знищуючи Бахмут, руйнуючи мережі Київа/Одеса, катуючи мирних мешканців Мелітополя... Росія хоче безкарно вбивати. Чи дозволимо їй це?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні 24 грудня росіяни масовано обстріляли центр Херсону. Внаслідок удару щонайменше 8 людей загинули, 58 отримали поранення, з них 18 - у важкому стані.

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